Filomena aceita dar à luz longe da cidade em 'Êta Mundo Bom!'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Filomena aceita dar à luz longe da cidade

Segunda-feira, 30 de maio

Sandra e Ernesto armam um plano para afastar Filomena da cidade. Vermelho alerta Romeu de que Josias visitará Paulina. Paulina aceita participar do plano de Ernesto contra Filomena. Mafalda teme perder sua casa e Zé dos Porcos afirma que cuidará dela. Camélia se prepara para fazer o vestido de noiva de Gerusa. Clarice confirma para Maria e Pancrácio que o filho que Filomena espera é de Candinho. Romeu planeja a vingança contra Paulina, revelando seu segredo para Josias. Influenciada por Paulina, Filomena aceita o dinheiro de Sandra para dar à luz seu bebê na fazenda.

Filomena dá pistas falsas sobre sua viagem

Terça-feira, 31 de maio

Filomena decide se afastar de Candinho em nome da suposta felicidade do amado e cria um plano para que ninguém desconfie de seu paradeiro. Pirulito aconselha Candinho a cancelar o casamento com Sandra. Pancrácio, Maria e Clarice planejam revelar a verdade sobre o filho de Filomena para Candinho antes de seu casamento. Ilde pressiona Araújo a conseguir dinheiro se quiser operar Cláudio. Josias pede Paulina em casamento. Filomena paga Diana para que a moça invente uma pista falsa sobre sua viagem. Romeu retira uma grande quantia de sua conta, contrariando o gerente do banco. Pandolfo revela a Cunegundes que desconfia da existência de petróleo em suas terras. Romeu leva Josias ao dancing. Ernesto e Tigre combinam o plano contra Candinho.

Candinho desiste do casamento com Sandra

Quarta-feira, 01 de junho

Josias confronta Paulina ao vê-la cantando no dancing. Paulina implora para ter uma conversa com Josias e exige que Sarita esteja por perto. Diana comemora o sucesso de seu plano para reconquistar Severo. Cunegundes afirma que Mafalda se casará com Romeu, e a menina pede que Zé dos Porcos a esqueça. Chega o dia do casamento de Candinho e Sandra. Filomena se despede de Candinho e parte para a fazenda com Romeu. Paulina revela a Josias que Sarita é sua neta e pede que ele a leve para a fazenda. Clarice, Pancrácio e o advogado Dantas garantem a Candinho que ele é o pai do filho de Filomena. Candinho desiste de se casar com Sandra.

Ernesto não consegue se livrar de Candinho

Quinta-feira, 02 de junho

Sandra se revolta contra Candinho. Candinho deixa a igreja com Pancrácio sem que Ernesto e Tigre percebam. Sandra revela o segredo de Emma para Lauro e Narcisa, que proíbe o relacionamento do filho com a moça. Sandra se descontrola e Celso a ampara. Ernesto percebe que seus planos não vingaram. Sandra garante a Celso que ainda ficará com a fortuna de Anastácia. Gerusa sente tonturas e Osório se preocupa. Pandolfo beija Eponina. Pancrácio e Candinho contam a Anastácia que ela terá um neto. Maria enfrenta Sandra. Camélia anuncia a Candinho que Filomena deixou a pensão.

Sandra faz novos planos para roubar fortuna

Sexta-feira, 03 de junho

Candinho procura Clarice. Maria e Sandra se enfrentam e trocam ofensas. Paulina e Diana enganam Candinho e Clarice sobre o paradeiro de Filomena. Anastácia se declara novamente para Pancrácio. Sandra finge sofrer por Candinho na frente de Anastácia. Candinho garante que encontrará Filomena e seu filho. Romeu e Filomena chegam à fazenda. Quinzinho confronta Cunegundes para defender Filomena. Romeu anuncia que comprará a fazenda. Josias revela que Sarita é sua neta. Sandra afirma a Ernesto que tem novos planos para roubar a fortuna de Anastácia.

Jack retorna à cidade

Sábado, 04 de junho

Sandra confidencia a Ernesto que tentará manipular Araújo. Araújo recebe o orçamento para a operação de Cláudio. Inácio aceita o dinheiro de Romeu para tirar a fazenda do leilão. Cunegundes e Quinzinho afirmam que venderão apenas metade da fazenda. Fábio e Olga ficam noivos e Clarice se preocupa com a amiga. Gerusa sente-se mal. Jack retorna à cidade. Anastácia e Candinho pensam em contratar os serviços de Jack novamente. Sandra sugere que Araújo penhore sua casa e insinua que Ilde não o ama de verdade. Candinho revela a Anastácia que gostaria de encontrar outra pessoa além de Filomena.