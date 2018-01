Estrangeiros estão descobrindo quem é Gretchen, a ‘rainha dos memes’

Não é só Anitta que está buscando decolar na carreira internacional. A cantora Gretchen foi descoberta nas redes sociais por internautas de outros países como a ‘rainha dos memes’. Além disso, ela lança nesta segunda-feira, 3, uma parceria com Katy Perry no clipe de Swish Swish.

A rainha do rebolado ganhou até mesmo uma publicação no BuzzFeed norte-americano, feita pela brasileira Natália Weber, explicando aos estrangeiros quem é Gretchen.

“Querido amigo gringo: nós precisamos compartilhar algumas informações sobre Gretchen para que vocês finalmente entendam o quão incrível ela é”, escreve Weber.

Recheado com os melhores gifs da cantora e dançarina, o texto cita diversas curiosidades sobre Gretchen. Entre elas, o início de carreira ao lado da irmã Sula Miranda, os hits Conga Conga Conga e seus (inacreditáveis) 17 casamentos.

Além do clipe com Katy Perry, Gretchen está em um vídeo promocional da série norte-americana Glow, da Netflix, divulgado nesta segunda, em que aparece ao lado de Rita Cadillac.

O sucesso internacional da ‘rainha dos memes’ tem contagiado os internautas, tanto do Brasil quanto de outros países. Parece que finalmente chegou a hora de ver os gifs e o carisma de Gretchen cruzarem as fronteiras rumo à fama mundial.

#SwishSwishGretchen HAPPILY GRETCHEN QUEEN OF THE BRAZILIAN MEMBERS BEING ETERNIZED IN THE INTERNATIONAL UNIVERSE pic.twitter.com/aGaSmI48Ia

Tradução: #SwishSwishGretchen Felizmente, Gretchen rainha dos membros brasileiros sendo eternizada no universo internacional

first inês brasil, gretchen, nazaré, now cuca, brazil really is the country of gif memes dont @ me