'Estou encantada', diz J. K. Rowling sobre atuação de Johnny Depp em seu filme

A britânica autora de 'Harry Potter' completa 51 anos neste domingo Foto: Dan Hallman / Invision / AP

Após a revelação da polêmica escolha do ator Johnny Depp para o elenco de Animais Fantásticos e Onde Habitam, a roteirista e autora dos livros que deram origem ao filme, J. K. Rowling, falou pela primeira vez sobre o caso.

"Estou encantada. Ele fez coisas incríveis com o personagem, realmente fez", saiu em defesa do ator em entrevista em vídeo ao The Mirror. Rowling respondeu de forma objetiva e sem dar margem a novos questionamentos durante a festa de lançamento do filme na noite da última quinta, 10.

O caso gerou discussou pelo fato de Depp ter sido recentemente acusado de praticar violência doméstica contra sua ex-esposa Amber Heard, o que levou alguns fãs até mesmo a articularem um boicote ao filme.