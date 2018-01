'Esse eu aprovo', diz mãe de Sabrina Sato sobre Duda Nagle

Foto: Reprodução|Instagram

A mãe de Sabrina Sato, dona Kika, aprovou o novo namorado da filha, o ator Duda Nagle. Segundo o colunista Leo Dias, no aniversário de dois anos do Programa da Sabrina, dona Kika deixou escapar quando uma pessoa perguntou o que ela achava do romance: "Eu não posso falar sobre isso... Mas esse eu aprovo!".

Quando Sabrina namorava o também ator João Vicente de Castro, dona Kika deu uma entrevista à Contigo! dizendo que sabia que João não era a cara-metade da sua filha.

A mãe de Duda, a jornalista Leda Nagle, também aprovou Sabrina após conhecê-la no mês passado. "Quanto a Sabrina Sato ele tem toda razão... ela é linda, espontânea, divertida e muito educada... e muito trabalhadora! um encanto mesmo", disse em entrevista ao jornal Extra.

O romance entre Sabrina e Duda começou no final de março desse ano por iniciativa da japa. "Eu o conhecia de vista. Depois vi uma foto dele no Instagram malhando com o meu personal e pensei: 'Hum'. Aí comecei a prestar mais atenção. Até que mandei um 'oi' por mensagem direta. E começamos a conversar", disse Sabrina em entrevista ao portal UOL.

