Esposa de Domingos Montagner se emociona ao receber prêmio do ator em premiação

Domingos Montagner e sua esposa, Luciana Lima. Foto: Divulgação

Na última terça-feira, 29, aconteceu o Prêmio Extra de Televisão, no Rio de Janeiro. A novela Velho Chico foi o grande destaque da noite, já que levou cinco prêmios. Uma das categorias vencidas pela novela foi a de Melhor Ator, com Domingos Montagner como vencedor. Sua esposa, Luciana Lima, o representou no palco.

Na hora de receber o prêmio, a viúva do ator se emocionou muito e não conteve as lágrimas. "Peço desculpas pela fala trêmula, mas é muito emocionante estar aqui o representando. É muito talento, criatividade, dedicação, empenho, trabalho, muitos anos de batalha. Domingos não foi só um grande ator, mas um pai dedicado, amoroso, um grande companheiro. Esse reconhecimento não é só pela desenvoltura, dedicação, mas pela pessoa dele. Está tudo muito recente ainda, mas fiz questão de vir aqui como uma forma de homenageá-lo para agradecer todo esse amor", disse.

"Tenho certeza que ele está muito orgulhoso deste prêmio, por tudo o que ele conseguiu conquistar na carreira. Vou encerrar com uma frase que ele sempre dizia no teatro, no circo: 'O espetáculo não para, tem sequência'", completou, e foi aplaudida pelos convidados.

Outros prêmios do elenco da novela foram de Lucy Alves, Lee Taylor e Selma Egrei, que dedicaram seus troféus a Montagner e a Umberto Magnani.