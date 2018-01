Esgotados no Brasil em duas horas, ingressos do Fifth Harmony encalham nos EUA

Foto: Reprodução/Instagram

Em abril deste ano, quando os ingressos para a apresentação do Fifth Harmony no Brasil começaram a ser vendidos, precisou apenas de duas horas para que se esgotassem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, porém, parece que a girlband não faz tanto sucesso assim: há ingressos de sobra nos locais onde o grupo vai se apresentar em breve.

No site da TicketMaster, plataforma de venda de ingressos para shows, é possível ver centenas de lugares vazios nos locais de apresentação em diversas cidades. A banda está apresentando o Tour 7/27, com abertura de JoJo.

Em 29 de julho, por exemplo, daqui a apenas três dias, o 5th Harmony vai se apresentar em Fairfax, Virgínia, e é possível comprar ingressos em diversos setores da arena, que tem capacidade para 10 mil pessoas.

Para fins de comparação, o Espaço das Américas, em São Paulo, onde o grupo se apresentou no início de julho, tem capacidade para 8 mil pessoas, pouco menos do que a arena da Virgínia.

Veja abaixo outros exemplos de baixas vendas de ingresso:

* Os pontos azuis indicam assentos disponíveis e os cinzas, lugares já estão ocupados.

No dia 28 de julho, data bem próxima, o 5th Harmony vai se apresentar no Blue Hills Bank Pavilion, em Boston, Massachussets. O local tem capacidade para 5 mil pessoas. Foto: Reprodução/TicketMaster

No dia 03 de agosto, o grupo se apresenta em Nova York, no Darien Lake Performing Arts Center. O quinteto esperava encher o local, que cabe até 21 mil pessoas, mas ainda sobram ingressos em todos os setores. Foto: Reprodução/TicketMaster

No dia 05 de agosto, é a vez delas se apresentarem em Bangor, Maine, no Darling's Waterfront Pavilion, com capacidade para 16 mil pessoas. Pela imagem, é possível ver muitos lugares disponíveis. Foto: Reprodução/TicketMaster