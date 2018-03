Escolhida em reality show online, Luana Camarah é a nova vocalista da Banda Malta

Luana Camarah é a nova vocalista da Banda Malta Foto: Divulgação

Primeira vencedora do SuperStar, a Banda Malta já tem sua nova vocalista. Luana Camarah foi escolhida após seis episódios do reality show online Faça Parte Desse Sonho, exibido semanalmente no site Gshow, da Globo, desde 9 de agosto. Junto com a novidade, a banda lançou em seu canal no Youtube a nova música, "Indispensável para mim", lançada na última sexta-feira, 26, já na voz de Luana.

Nascida em Taubaté (SP) e com 28 anos, a nova vocalista participou da segunda temporada do The Voice Brasil e chegou à semifinal. Em Faça Parte Desse Sonho, Luana superou 700 candidatos na primeira etapa e nove na última - ela era a única mulher do programa. A partir de agora, a vocalista substitui Bruno Boncini, que partiu em carreira solo.

Ouça a nova música: