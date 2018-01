Escola onde príncipe George estuda serve ragu de cordeiro para alunos de quatro anos

Príncipe George em seu primeiro dia de aula na Thomas's Battersea, em Londres. Foto: REUTERS/Richard Pohle/Pool

Já imaginou quais são as refeições servidas na escola em que príncipes estudam? Ao menos na escola Thomas's Battersea, onde o príncipe George começou a estudar na última quinta-feira, 7, o cardápio é bastante sofisiticado.

Entre as opções, estão ragu de cordeiro com alho e ervas frescas e filé de salmão com molho. "A equipe desenvolve uma série de ideias e pratos com ênfase na cozinha saudável, cheia de sabor e com uma boa apresentação", diz Mark Newman, o gerente do restaurante da escola, no site oficial da instituição.

As refeições no colégio começam na parte da manhã, onde a escola oferece água ou leite orgânico e uma fruta. Na hora do almoço, há opções de sopas e pães de entrada e, no prato principal, uma opção de proteína animal ou vegetariana. Os alunos intolerantes ao glúten ou à lactose também têm opções específicas. No fim, há diversas opções de sobremesa. Segundo o site, todos os pratos são feitos no dia, na própria escola.

O cardápio ainda varia durante o ano. De acordo com o site, o restaurante oferece "refeições mais leves no verão e, no inverno, oferece refeições mais substanciais". A mensalidade da escola Thomas's custa US$ 1.916 por mês, cerca de R$ 5.920. Achou caro? Em São Paulo, há escolas cujas mensalidades chegam a R$ 8 mil.