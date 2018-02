‘Envolvimento’, de Mc Loma e as Gêmeas Lacração, supera ‘Vai Malandra’ no Spotify

Mc Loma ao centro e as Gêmeas Lacração, Mariely Santos à esquerda e Mirella Santos à direita. Foto: instagram.com/mclomaofficial

A música Envolvimento, cujo clipe oficial foi lançado no último dia 20 de janeiro no canal da MC Loma e as Gêmeas Lacração, já está sendo mais ouvida que Vai Malandra, da Anitta, divulgada em dezembro. Após uma atualização feita no início da manhã desta quinta-feira, 15, a música alcançou o topo das listas Top 50 Brasil e As 50 Virais do Brasil no Spotify.

Embora a música tenha sido lançada há apenas três semanas, foi a partir da publicação no canal KondZilla no YouTube, com um clipe mais elaborado, que a faixa viralizou. Até a publicação desta nota, Envolvimento também era a nona música mais popular no ranking mundial das 50 Virais da plataforma de streaming.

'Envolvimento' alcança o topo da playlist 'As 50 mais tocadas do Brasil'. Foto: Spotify/Reprodução

Por volta das 11 horas desta quinta-feira, a música já havia sido reproduzida mais de 4,5 milhões de vezes apenas no Spotify. No canal da artista no YouTube, o vídeo tem mais de 25 mil visualizações. Já o clipe mais elaborado e disponível apenas no canal KondZilla, o mesmo que publica clipes de Mc Kevinho, Mc G15 e Mc Fioti, tem 28 mil visualizações.

O clipe da nova música do trio pernambucano, Se Concentra, tem estreia prevista para a próxima sexta-feira, 23.

Assista ao clipe abaixo: