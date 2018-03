Entrevista de Jady Bolt ao 'The Sun' acaba na delegacia

Foto: Reprodução/Twitter

A estudante Jady Duarte, mais conhecida como Jady Bolt, se envolveu em uma confusão com a equipe do jornal inglês The Sun, que acabou na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) do bairro do Leblon, na última terça, 23.

De acordo com o Extra, jornalistas ingleses teriam assinado um contrato de exclusividade por uma entrevista com Jady, mas se recusaram a pagar o valor combinado previamente por um suposto não cumprimento da estudante.

Após a discussão, os agentes da delegacia consideraram que não ocorreu crime, e registraram o caso como fato atípico. Jady deve prestar novo depoimento nos próximos dias.

Em entrevista ao The Sun, Jady contou que o jamaicano a cortejou dançando ao som de uma música de Rihanna enquanto tomava banho. De acordo com ela, parte da comunicação se dava pela ferramenta de tradução do Google.

Ela também conta que Bolt lhe deu 100 euros (Cerca de R$350,00) ao final da noite, alegando que o valor serviu para pagar um taxi.

"Eu achava que estávamos tendo algo, mas agora vejo que ele troca de mulheres tão rápido quanto ganha suas medalhas de ouro", contou Jady ao tablóide.