Entenda a razão pela qual o ator Milo Ventimiglia abandonou o Instagram

O ator norte-americano Milo Ventimiglia revelou para a imprensa a razão de ter saído do Instagram. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

O ator norte-americano Milo Ventimiglia, o eterno Jess de Gilmore Girls, explicou, em entrevista para a Associated Press, a razão de não aparecer no Instagram nos últimos quatro anos. Segundo ele, que também fez Peter Petrelli em Heroes, o Instagram deixou de ser uma rede social para fotógrafos e se tornou algo completamente diferente do que o atraiu para lá.

“Ninguém mais olhava para as fotos que eu postava, só me perguntavam se estava fazendo algum filme ou algo do tipo”, disse Milo. “Eu acabei me frustrando e resolvi deixar o Instagram já que ele se tornou algo que não me atraía mais como fotógrafo”, completou.

O ator, que atualmente é o protagonista da série This is Us, falou que ao alcançar 1.200 fotos no Instagram resolveu sair, assim como um artista que faz uma série de obras e quando as termina não mexe mais nelas.