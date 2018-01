Emma Watson dá conselhos no metrô por apenas dois dólares

A atriz Emma Watson participará de filme sobre tecnologia Foto: Eduardo Munoz/ Reuters

Emma Watson conversou com fãs por meio de um iPad na estação de metrô central de Nova York, na terça-feira, 14. Os conselhos da atriz saíram por US$ 2 (cerca de R$ 6) na 'banquinha' do escritor Derek Blasberg.

emma watson giving advice for $2 in grand central terminal in new york MERLIN'S BEARD pic.twitter.com/TJwYuhJIzy — cast of harry potter (@castofhp) 14 de fevereiro de 2017

Os fãs especulam que a ação está relacionada ao filme 'The Circle', no qual Mae Holland, interpretada por Emma Watson, é contratada por uma das empresas mais poderosas do ramo da internet. A estreia do longa-metragem está prevista para 11 de maio.