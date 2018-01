Emma Stone responde a convite de formatura inspirado em 'La La Land'

Emma Stone ganhou o Oscar de Melhor Atriz por 'La La Land'. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Na última semana, o estudante americano Jacob Staudenmaier, de 17 anos, produziu um vídeo inspirado na abertura de La La Land para convidar Emma Stone como sua acompanhante no baile de formatura do ensino médio.

Agora, a atriz finalmente respondeu ao convite. Nesta sexta-feira, 7, o jovem participou do programa televisivo Good Morning America, onde leu uma carta que recebeu de Emma.

"Jacob, obrigada por fazer o melhor convite que eu já recebi. Eu não consigo nem dizer quão honrada eu fiquei e o quanto eu sorri durante todo o vídeo belamente orquestrado. Eu estou trabalhando em Londres, mas eu espero que você tenha uma formatura incrível, e fico muito agradecida por você ter pensado em mim. Obrigada. P.S. Eu realmente vejo um pouco de [Ryan] Gosling em seus olhos. Com amor, Emma", escreveu a atriz.

"Eu decidi que, se realmente fosse fazer isso, faria algo grande", disse o estudante quando divulgou o vídeo. Assista ao vídeo do convite abaixo, com a música Another Day of Sun: