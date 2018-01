Emma Bunton quer reunião das Spice Girls Foto: Bang Showbiz

A ex-integrante das Spice Girls, Emma Bunton, quer se reunir com as colegas em comemoração aos 20 anos da banda feminina. Aos 40 anos, a “Baby Spice” admitiu sentir que fãs merecem a chance de celebrar a data especial.

"Nós não definimos nada ainda, mas eu amaria”, disse. “Alguma das outras também estão ansiosas. Ser a Baby Spice é muito legal e não há sentimento melhor do que estar no palco com as melhores amigas."

Emma, que fazia parte do grupo ao lado de Mel C, Geri Horner, Mel B e Victoria Beckham, ainda tem contato regular com as meninas. "Sou sortuda por ainda vê-las, mas sinto falta de ficar saindo com Mel B”, disse em entrevista ao jornal Daily Mirror. “Victoria é a pessoa mais engraçada para se estar perto. Mel C é um refresco, e eu e Geri ficamos no telefone por uma hora e meia na última semana”, completou.

Há boatos de que três delas, Geri, Emma e Mel B, estariam pensando em se apresentar com o nome GEM em um show em Londres ainda neste ano. As três aparecem em um novo vídeo agradecendo seus fãs pela lealdade desde que lançaram "Wannabe" 20 anos atrás.

No vídeo, disponível no YouTube, Geri diz: "Vocês estiveram do nosso lado por 20 anos, e nós queremos dizer muito obrigada.” Melanie, que está sentada do lado das amigas, diz: "E nós queremos celebrar e fazer uma festa. E quando fizermos, vocês todos estão convidados."

Uma mensagem com um trocadilho sugere que planos do grupo serão anunciados em preve. "Nós esperamos dizer logo o que nós realmente queremos", diz a mensagem.

No vídeo, porém, percebe-se a ausência de Victoria Beckham e Melanie Chisholm, a Posh e a Sporty Spice, o que deixa dúvidas se elas participarão do possível show especial.