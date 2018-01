Eminem homenageia 50 Cent fazendo cover de 'Places To Go'

Eminem é o padrinho musical de 50 Cent e os dois são amigos de longa data. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Na última quinta-feira, 6, o rapper 50 Cent completou 42 anos e Eminem, seu padrinho no mundo da música, fez questão de homenageá-lo.

Para isso, ele abriu mão de textos e cartões de aniversário e usou o que há de comum entre os dois: o rap.

Em um vídeo, ele diz: "Primeiramente, eu quero te desejar feliz aniversário. Em segundo lugar, eu quero te lembrar dos versos que você escreveu que me fizeram querer desistir do rap", e começa a cantar trechos da música Places To Go.

Assista: