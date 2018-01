Emily Blunt e John Krasinski celebram nascimento de sua segunda filha, Violet

Emily Blunt, esposa de John Krasinski, deu à luz à sua segunda filha. O casal, que já tem uma filhinha de dois anos, Hazel, esperou até o dia 4 de julho para divulgar a chegada do novo bebê, a quem chamaram de Violet, que nasceu há duas semanas. O ator anunciou no Twitter a notícia de surpresa. Ele escreveu: "Que jeito melhor de comemorar o dia 4 de julho do que anunciar nosso quarto membro da família!!! Duas semanas atrás nós conhecemos nossa linda filha Violet".

Emily previamente admitiu que esqueceu que estava grávida porque estava muito ocupada cuidando de Hazel. "A primeira gravidez é a coisa mais auto-indulgente do mundo porque você ganha massagens, yoga pré-natal e CDs de hipnoterapia. Durante essa, agora, eu esqueci que estava grávida. Eu estou cuidando de uma menina de dois anos!", relatou

Enquanto isso, Emily revelou que a maternidade a fez pensar em quais papéis iria aceitar no futuro. "Algo muito sexy não seria algo que eu faria agora. Eu não sou fã de fazer cenas de nudez, já que não tenho mais 22 anos. E, na verdade, não é algo exatamente moral, é mais 'eu já fiz antes e eu realmente quero fazer de novo?'", questiona-se.

What better way to celebrate the 4th... than to announce our 4th family member!!! 2 weeks ago we met our beautiful daughter Violet #Happy4th