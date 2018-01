Emilly se envolve em confusão e tem de devolver relógios a loja 

Emilly mandou um representante para devolver relógios Foto: Globo/Paulo Belote

A loja de relógios 18k Watches, de Ronaldinho Gaúcho, havia feito uma parceria com Emilly Araújo. A vencedora do BBB17 foi ao quiosque da marca no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, tirou uma foto com um modelo da marca e, em troca, ganhou duas peças.

De acordo com um post feito pela 18k Watches, horas depois de a ex-BBB ir até o local, uma mulher, que se identificou como advogada de Emilly, pediu para que a foto dela fosse apagada do Instagram da marca. Por isso, a marca solicitou que os relógios escolhidos por ela fossem devolvidos.

Tu é ardiloso @18kwatches! MIM ñ é ladrona de relógio! Tu q mim LESOU dizendo q mim ia ser VIP em joalheria e era QUIOSQUE! #EmillyDiva pic.twitter.com/zIItdlKIkb — Emilly Argumenta (@EmillyArgumenta) 16 de maio de 2017

"Chegamos a enviar um e-mail para parceria comercial, porém, após esse incidente desistimos da operação, lamentável...", escreveu a 18k Watches nas redes sociais. Eles afirmam que o caso foi encaminhado para o jurídico.

Em outro post, a marca disse que a confusão ocorreu por causa de outra loja da 18k que repostou a foto sem autorização. Eles afirmam que os relógios já foram devolvidos por um representante de Emilly.