Emilly assume namoro com ‘parça’ de Neymar

Após meses de especulação, Emilly Araújo, vencedora do BBB17, e Jota Amâncio, amigo e assessor pessoal de Neymar, assumiram o relacionamento nas redes sociais nesta última terça-feira, 16. Eles trocaram declarações de amor no Instagram e deixaram seus fãs felizes.

“Tentei fugir e com o seu abraço você me prendeu! Com o passar do tempo fomos aprendendo o significado da palavra amor, hoje me sinto muito feliz ao seu lado minha bebezinha linda que eu amo muito”, escreveu Jota no Instagram, após ter sido ‘dedurado’ pelo amigo Gil Cebola em vídeo do canal no YouTube de Matheus Mazzafera.

Emilly respondeu à declaração de Jota com outro post no Instagram. “Te vejo entendendo mais sobre os signos por prestar a atenção nas coisas que eu digo. Te vejo descobrindo minhas manias, que nem eu sabia que tinha. Olho para a intimidade que temos, nossas brincadeiras, nossos assuntos, nosso companheirismo, a forma com que confiamos um no outro e, meu amor, eu posso dizer que passei a entender melhor os elefantes. (Tu sabe do que eu estou falando). Te amo, vidão, obrigada por ser esse homem incrível comigo, enxergando sempre o melhor em mim e sendo o melhor de ti comigo”, escreveu.

