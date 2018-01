Em shows no Brasil, Ariana Grande vai proibir entrada de pessoas com mochilas

Ariana Grande vai se apresentar em São Paulo no dia 1º de julho. Foto: Reuters/Danny Moloshok

Daqui a alguns dias, Ariana Grande chega ao Brasil. A cantora fará um show no Rio de Janeiro no dia 29 de junho e outro em São Paulo no dia 1º de julho. Faltando uma semana para a apresentação, foi divulgada uma regra: não será permitida a entrada com mochilas e bolsas grandes nos shows.

O recado foi dado pela Move Concerts, empresa responsável pelos shows da cantora no Brasil, por meio de um post no Instagram. "Atenção Arianators: de acordo com as novas regras de segurança da turnê mundial da Ariana Grande, não será permitida a entrada com mochilas, bolsas grandes, sacolas e itens similares dentro dos locais dos shows. Essa proibição visa garantir a segurança de todos e agilizar a revista na entrada dos locais. Se programem para irem sem esses itens para os shows", escreveu a empresa na publicação.

A apresentação em São Paulo será no Allianz Parque e a do Rio vai acontecer na Jeunesse Arena (Arena Olímpica). Nenhum dos dois locais tem setor de chapelaria, portanto as pessoas que forem com mochilas e sacolas terão de entregar os pertences aos seguranças. Além disso, outros itens comumente proibidos em shows são guarda-chuvas, garrafas, lanternas e qualquer objeto cortante.