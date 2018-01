Em show, Adele pede doações para famílias afetadas pelo incêndio em Londres

Adele pediu doações para as famílias que moravam na Grenfell Tower, em Londres, atingida por um incêndio no início do mês. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Durante um show em Londres na última quinta-feira, 28, Adele insistiu que seus fãs façam doações para as famílias afetadas pelo incêndio no Grenfell Tower, em Londres, no dia 14 de junho, que deixou centenas de desabrigados e feridos, e um número ainda não confirmado de mortos.

"Eu não tinha uma consciência social há algum tempo. Vocês podem desenvolver uma. Eu desenvolvi uma. Vem com a idade", disse Adele a plateia. A cantora ainda dedicou a música Make You Feel My Love ao seu novo amigo, Abraham, que faz parte da equipe de emergência dos bombeiros que ajudou a apagar o fogo da torre. Ele foi um dos convidados do show.

"Eu estou envolvida agora. Eu vou continuar atuando nisso por dias, semanas, meses e anos. Eu quero que todos façam doações. Eu conheço muita gente que gastou muito dinheiro para estar aqui. Se você não quer fazer isso, eu quero que você prometa que você vai falar sobre isso e contar para outras pessoas, porque eles [as vítimas] estão sendo esquecidas", pediu Adele.

No show, ela ainda insinuou que essa seria sua última turnê. "Eu só fiz essa turnê por vocês. Eu queria que meus últimos shows fossem em Londres porque eu não sei se vou fazer outra turnê novamente e eu quero que minha última vez seja em casa".

Há algumas semanas, Adele visitou, de surpresa, o Corpo de Bombeiros de Chelsea, um dos que ajudou a conter o incêndio. Na época, o chefe do corpo, Ben King, disse à BBC: "Ela apenas apareceu no quartel e bateu na janela, e disse que tinha alguns bolos para nós. Então nós abrimos a porta para ela e ela tirou seus óculos escuros e disse: 'Oi, eu sou Adele!'. Todo mundo ficou surpreso".