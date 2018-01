Em recuperação, Pabllo Vittar explica por que cancelou show no Maranhão

A cantora Pabllo Vittar explicou no Instagram a razão de ter cancelado um show no Maranhão Foto: Instagram/@pabllovittar

Após alguns dias ausente das redes sociais, a cantora Pabllo Vittar fez um Stories no Instagram explicando o motivo de ter cancelado em cima da hora um show que seria realizado na cidade de Imperatriz, no Maranhão, no último sábado, 23.

“Fiquei doente esses dias. Já estava sentindo umas dores no estômago antes de uns compromissos para cá, mas depois do show de Goiânia, realmente, as dores aumentaram”, explicou. “Já fiz os exames. Realmente, eu estava com uma gastrite forte. Queria pedir desculpas para os meus fãs de verdade de Imperatriz. Os meus verdadeiros fãs de Imperatriz me mandaram mensagens, entenderam o verdadeiro motivo por que eu não fui”, continuou. “Se eu não vou em um compromisso, gente, é porque eu não estou bem mesmo, porque eu amo estar no palco, eu amo fazer isso, eu vivo para fazer isso”, terminou a explicação.

“Quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido acredita se quiser. Aos meus verdadeiros fãs, eu estou aqui sempre para vocês. Espero estar mais uma vez com vocês em Imperatriz, de algum outro jeito, e minhas sinceras desculpas”, completou a cantora, fazendo referência aos boatos de que teria cancelado o show depois de supostamente pedir o dobro do cachê originalmente acordado, após sua participação no Rock in Rio.

Veja abaixo o que Pabllo falou no Instagram.