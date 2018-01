Em meio a nova crise, Temer corta cabelo na companhia de Silvio Santos

Em meio a crise gerada pela saída do ministro da Cultura, Marcelo Calero, o presidente Michel Temer aproveitou a sexta-feira, 18, para cortar o cabelo no salão de Robson Jassa, em São Paulo. Em foto compartilhada no Instagram do cabeleireiro, Temer aparece também ao lado de Silvio Santos.

Um super encontro no salão hoje. A photo posted by Robson Jassa (@robsonjassa) on Nov 18, 2016 at 4:20pm PST

O dono da rede de televisão SBT é o cliente mais famoso de Jassa. Sobre a foto, o cabeleireiro escreveu "Um super encontro no salão hoje."

Enquanto isso, em Brasília, o agora ex-ministro acusa um dos auxiliares do governo de ser pivô de uma crise ética no Planalto. Segundo Calero, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, fez pressão para que um edifício residencial no centro histórico de Salvador tivesse liberação para construção, o que iria contra decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).