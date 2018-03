Em campanha contra o estupro, Cleo Pires e outras personalidades postam fotos nuas

Não importa quantas doses você bebeu, com quantos você saiu, o que você estava vestindo – e, principalmente, o que você não estava vestindo. Se disser "não", e alguém a forçar, é estupro. Por isso, a revista Marie Claire e a atriz Cleo Pires (@cleopires_oficial) unem forças para lutar contra a violência contra a mulher. Cleo topou ser capa da edição de Julho da revista completamente nua para levantar o debate sobre liberdade feminina. Desse encontro nasceu a campanha #seeudissernaoeestupro. Clique no link da bio e leia mais.

