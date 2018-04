'Em breve estarei curado', diz Mr. Catra sobre luta contra câncer

Funkeiro só falou publicamente sobre a doença após nove meses de tratamento. Foto: Tasso Marcelo/Estadão

O funkeiro Mr. Catra, que desde o ano passado luta contra um câncer no estômago, falou em rede social sobre seu estado de saúde e agradeceu pelo carinho das pessoas que o abordam na rua.

"Só para deixar claro, meu tratamento está indo de vento em poupa (sic) e se tudo continuar indo assim, em breve estarei curado. Tudo graças a Deus, aos médicos e as orações que estou recebendo. Espero poder viver o suficiente para fazer o que mais amo nesse mundo, que é cantar e deixar todos os meus filhos muito bem encaminhados", escreveu em um publicação no Instagram.

Ele ainda agradeceu às pessoas que o abordam na rua "e aos jornalistas que sempre me tratam com respeito, que independente de qualquer coisa, se preocupam em levar a verdade".

A doença foi diagnosticada no começo de 2017, mas ele só se pronunciou sobre o caso no fim do ano após ser internado no Hospital do Coração, em São Paulo.

"Eu esperei primeiro ter um resultado positivo para declarar isso, para não chatear meus fãs e para a rapaziada ter esperança, é só ter fé", disse na ocasião.