Em anúncio de jornal, Lorde agradece aos fãs por apoiarem cantoras mulheres

A cantora neozelandesa Lorde agradeceu aos fãs por apoiarem cantoras mulheres em anúncio publicado no principal jornal da sua terra natal Foto: Andrew Kelly/Reuters

A cantora neozelandesa Lorde comprou um anúncio de página inteira no New Zealand Herald. o jornal de maior circulação no país oceânico, para agradecer o apoio dos fãs da sua terra após o lançamento do álbum Melodrama e indicações para o Grammy Awards.

“Eu quero a agradecer todos vocês do fundo do meu coração por amarem Melodrama do jeito que vocês fizeram”, disse Lorde no anúncio. “A minha indicação [ao Grammy] pertence a vocês”, continuou a cantora, que perdeu na categoria de melhor álbum para Bruno Mars.

Lorde também agradeceu o apoio dos fãs às músicas feitas por mulheres. “Obrigado também por acreditarem nas cantoras, vocês criaram um precedente maravilhoso”, escreveu na nota. Lorde foi a única cantora indicada na categoria de melhor álbum do ano no Grammy Awards.

Veja abaixo a nota que Lorde escreveu aos fãs.