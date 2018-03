Ellie Goulding vai dar um tempo na carreira musical

Ellie Goulding vai dar uma pausa na carreira musical. Foto: Bang Showbiz

Ellie Goulding não curte mais fazer turnês como antes. A dona do hit Burn confessou que ficar na estrada por tanto tempo tem sido "emocionalmente e fisicamente desgastante".

"Eu meio que cheguei no ponto de que realmente preciso me separar disso por um tempo. Música é tudo para mim e eu não estaria em nenhum lugar, não estaria onde estou sem ela. Mas eu realmente quero aproveitar o máximo que posso. E quando se tornou um trabalho estressante - poucas horas de sono, tarde da noite, de manhã muito cedo, voando e viajando e se preocupando com o que será dito na imprensa, todos esses tipos de coisas - eu percebi que não amava mais tanto. É realmente emocionalmente e fisicamente desgastante. Eu não parei por sete anos, eu realmente preciso parar por um tempo, basicamente, em uma palavra: parar", disse ao jornal Tampa Bay Times.

A cantora de 29 anos acha difícil dormir, uma vez que as coisas estão agitadas em sua mente como uma montanha russa.

"Eu ia para cama à 1h, acordava às 3h e ficava acordada. É muito frustrante. Eu tentei técnicas diferentes para tentar e dormir, mas nenhuma funcionou. É muita coisa no meu cérebro. É literalmente como uma montanha russa, constantemente. E quando começa a parar, me vem na cabeça uma canção e não consigo parar. Tenho que completar todo o refrão. É irritante", desabafou.