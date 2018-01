Ellie Goulding quer dar um tempo na carreira

Foto: Bang Showbiz

Ellie Goulding planeja tirar férias do estúdio, uma vez que sente que sua vida pessoal ficou em segundo plano enquanto ela seguia sua carreira. Agora, ela está ansiosa para passar mais tempo com quem ama. "Eu ainda escreverei, mas tem sido muito cansativo os últimos anos sem tempo para sair um pouco e estar fora dos holofotes. É realmente um compromisso estar na estrada. Você coloca tudo em 'pause' - ver a família, ver os amigos. Eu perdi tantos casamentos e aniversários. Será bom acordar e saber que não tenho nada para fazer", afirmou a cantora.

A estrela de 29 anos está solteira desde que terminou o relacionamento com Dougie Poynter no começo de 2016, no entanto foi alvo de rumores de um suposto romance com Niall Horan, integrante do One Direction, e também com o cantor Ed Sheeran. A cantora de Burn costuma falar abertamente sobre sua vida pessoal e diz que os caras com quem ela sai estão sempre cientes disso.

Ela disse para a revista canadense Flare: "Há coisas privadas que as pessoas não saberiam porque eu não as mencionei, mas sou bem aberta e é apenas como sempre fui. Os caras com que me relacionei sabem disso. Eu tenho as mesmas vulnerabilidades, os mesmos medos, mesmas inseguranças como outra garota, mas sou bem aberta sobre eles. Eu prefiro isso a me esconder, se estou com medo de algo, eu apenas digo ou tweeto a respeito".

No começo de sua carreira, Ellie lutou contra ataques de pânico mas aprendeu a lidar com eles ao frequentar terapia comportamental. A dona do hit Starry Eyed percebeu que eles estavam voltando quando lançou Delirium, em 2015, mas acredita que o seu corpo, hoje em dia, sabe como responder melhor à ansiedade.

"Teve algumas vezes depois de lançar Delirium quando eu estava provendo que pensei: 'Oh Deus, está voltando, está voltando'. Mas não voltou. Eu acho que meu corpo se tornou muito bom em controlar a ansiedade", comemorou.