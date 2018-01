Ellie Goulding está determinada a dar uma pausa em sua carreira

Ellie Goulding passou sete anos não sabendo "quem ela era". A dona do sucesso "Burn" - que recentemente terminou com o namorado Dougie Poynter após dois anos de namoro - planeja dar uma pausa após o fim da turnê "Delirium" e admitiu que, embora tenha feito coisas realmente incríveis, está pronta para dedicar um tempo para si mesma.

"Eu sinto como se os últimos sete anos foram um borrão de algo incrível, empolgantes, mas também de não saber quem eu realmente sou. Eu acredito que é uma mensagem positiva o fato de querer um tempo para mim mesma e ver como o mundo é ao estar sozinha", declarou.

A estrela do pop de 29 anos confessou que é realmente desafiador manter o ritmo.

"Às vezes não acho que as pessoas sabem por quanto tempo tenho feito isso - são sete anos em turnê sem parar, o que exige bastante de mim. Eu sei que as pessoas pensam que sou invencível, mas quando você faz turnê por tanto tempo e você fica cansado, enfrenta um término, pode ser realmente desafiador", comentou com a revista Heat.

Mas dar um tempo de sua carreira não significa que Ellie ficará longe de sua interação com os fãs via redes sociais.

"Quando você conquista bastante seguidores no Instagram - tenho cerca de 10 milhões agora - é bem tentador ficar ativa. Mas isso pode se transformar em algo obsessivo", revelou.