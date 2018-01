Ellie Goulding afirma ter problemas de transpiração

A cantora sofre com problemas de transpiração. Foto: Bang Showbiz

A cantora Ellie Goulding, 29, contou recentemente em entrevista ao jornal The Sun: "Eu realmente tenho sérios problemas com transpiração. É embaraçoso". Ela conta ainda que isso faz com que seu rosto fique muito vermelho.

Além disso, ela pretende dar uma pausa em sua carreira, o que inclui turnês e gravações, porque sente que sua vida ficou parada, e está ansiosa para acordar sem planos ou pressões: "Eu ainda escreverei, mas não será algo tão cansativo quanto vinha sendo nos últimos anos, quando não tive nenhum tempo fora dos holofotes. É realmente um compromisso estar na estrada, você para quase tudo - ver a família, os amigos. Perdi casamentos e aniversários. SErá bom acordar e não ter nada para fazer".