Ellie Goulding admite ficar tentada a 'stalkear' seus ex-namorados no Facebook

Ellie se admitiu 'stalker' Foto: Bang Showbiz

Ellie Goulding revelou que cai na tentação de "stalkear" seus ex-namorados no Facebook.

A cantora, de 29 anos, tem uma série de ex-namorados famosos, incluindo Skrillex, Jeremy Irvine e Dougie Poynter, e revelou que fica feliz quando uma antiga paixão não possui conta na rede social, assim ela não consegue fuçar sobre a vida deles.

"É realmente uma bênção quando um ex-namorado não tem Facebook. Então você não o vigia", disse Ellie à Miss Vogue

No entanto, a cantora não pode escapar totalmente de seus ex-namorados famosos, já que fotos dela e deles juntos permanecem circulando na internet. "Não se deve jogar seu próprio nome no Google se você não quiser ver fotos de si mesma com seu próprio ex", desabafou.