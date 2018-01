Ellen Roche emagrece 8 kg para desfilar no carnaval

Ellen Roche não se preocupa com estereótipos. A atriz, que ganhou peso para interpretar a personagem Leonora Lammar na novela Haja Coração, já está em forma novamente para desfilar como rainha de bateria da escola de samba Rosas de Ouro neste carnaval. Ela eliminou 8 kg, mas defende que o importante é estar bem consigo mesma.

"Eu desfilo gorda, magra, de qualquer forma. Não tenho vergonha nenhuma. Carnaval não tem padrão. Acho que a gente tem que, na verdade, se amar. A mulher, em sua essência, vive em uma busca tão desenfreada pela estética, de ficar incrível, ficar bonita, que esquecemos do interior, de estar bem, saudável", disse a atriz.

"Quis, na verdade, tirar o sobrepeso, que não era parte de mim, e ficar mais leve, mais saudável. Voltar ao que era antes, a autoestima agradece, minhas roupas também. Agora em julho faço aniversário e falei: 'quero olhar no espelho e ser cada dia um ser humano melhor, tanto fisicamente quanto pessoalmente'."

Comentando a polêmica de usar ou não penas e plumas de animais como enfeite nas fantasias, Ellen se posicionou: "Prefiro sintético, tudo que preserve, tudo que não faça mal para o animal. Mas acho que sim, carnaval, felizmente ou infelizmente, existem mil opiniões, se formos banir todos esses penachos que estão aí, o que será? Temos que aderir a uma causa".

"Minhas fantasias são sempre recicladas, não ostento. Tem gente que gasta uma fortuna pra fazer, nunca gasto absurdamente nas minhas, e todas elas ou são recicladas ou são leiloadas no final para um ONG, uma instituição de caridade. Procuro usar quanto menos plumas e faisões puder. Nas últimas duas fantasias do carnaval não usei nada de pena, essa agora vem com pena, porque é da escola mesmo, tem a ver com o que eles fizeram neste carnaval", comentou.

A Rosas de Ouro será a última escola de samba a desfilar na manhã deste domingo, 26, encerrando os desfiles do Grupo Especial.