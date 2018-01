Ellen Degeneres surpreende fãs de Chris Hemsworth 

Nos EUA, o dia 27 de abril é lembrado por celebrar o dia dos Profissionais Administrativos e para comemorar essa data, a apresentadora Ellen Degeneres levou o ator Chris Hemsworth até o escritório onde várias profissionais do setor são fãs do intérprete de Thor.

Foto: Reprodução/Facebook

Hemsworth e Ellen divertiram as profissionais, bebendo tequila, comendo bolo e até dançando no próprio ambiente de trabalho.

Foto: Reprodução/Facebook

Foto: Reprodução/Facebook

Chris Hemsworth está no elenco do remake de Ghostbusters, que está previsto para estrear no dia 14 de julho de 2016.

Foto: Reprodução/Facebook

