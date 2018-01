Ellen DeGeneres faz piada após ser acusada de conspiração por filho de Trump

A apresentadora Ellen DeGeneres. Foto: Jonathan Ernst/ Reuters

A apresentadora Ellen DeGeneres respondeu em tom de piada à insinuação de Eric Trump, filho mais velho do presidente Donald Trump, de que ela faz parte do Deep State, que seria uma conspiração contra o governo do atual presidente norte-americano.

A apresentadora continuou: “Fico honrada em saber que você me acha tão importante, mas eu não faço parte do Deep State. Eu não tenho tempo”. Ellen brincou que tem "reuniões da agenda gay às segundas-feiras", "brunch Illuminati com a Beyoncé às quartas" e, aos fins de semana, ela e a mulher, Portia de Rossi, estariam "tentando desesperadamente ter um bebê".

“Meu nome deve estar entre as sugestões porque suas irmãs Ivanka e Tiffany me seguem no Twitter, e talvez você devesse me seguir também, já que posto coisas fofas”, explicou.

Embora entre risadas, a apresentadora foi assertiva ao afirmar ninguém precisa ‘enfraquecer’ Donald Trump mais do que ele mesmo já faz. Para encerrar o assunto, ela disse que discorda de Eric nas questões políticas, mas os dois devem concordar que alguns vídeos são fotos.

Veja o vídeo de Ellen comentando o tuíte de Eric: