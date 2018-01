Ellen Degeneres diz que 'Procurando Nemo' salvou sua vida

Foto: Reprodução

Durante uma coletiva de imprensa do filme Procurando Dory, em Londres, Ellen Degeneres revelou que Procurando Nemo, lançado em 2003, foi uma oportunidade incrível para ela, que foi dubladora da personagem Dory.

"Bem, eu não tinha ofertas de emprego naquele momento. Eu não trabalhava há três anos. Eu estava emocionada porque tinha recebido uma oferta, eu ia começar a trabalhar no Olive Garden! Eu não conseguia acreditar que tinha recebido algo, ainda mais um papel no longa da Pixar, foi incrível!", disse a apresentadora.

Ellen também disse que foi muito bom lançar seu próprio programa, que começou na mesma época do lançamento do filme. "Levou três anos para ganhar papel no Nemo e, coincidentemente, foi quando eu lancei meu talk show. Então foi incrível, óbvio. Certamente salvou minha vida de várias formas".

O diretor Andrew Stanton também revelou que ele escreveu a Dory especificamente para Ellen. "Eu não tirava sua voz da minha mente. Eu estava escrevendo e foi a primeira vez que eu escrevi com um ator em mente. E eu liguei e disse: 'Oi, sou Andrew, eu escrevi esse papel para você e se você não aceitar, estou ferrado'", disse Stanton.