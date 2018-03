Elle Fanning revela que não teve amigos até os 9 anos

Foto: Bang Showbiz

A atriz Elle Fanning, que completou 18 anos em abril, revelou que não tinha grandes amigos até os 9 anos de idade. "Eu não tinha amigos, tipo, melhores amigos. Nunca itnha ido a uma festa do pijama, ou algo do tipo, porque estava trabalhando".

Com menos de três anos de idade, ela já fazia parte do mundo artístico e admite que era protegida de interações normais com pessoas de sua idade até que sua mãe a matriculasse em uma escola normal.

"Eu estava me abrindo socialmente, mas era assustador. Eu não sabia a etiqueta de uma escola, como levantar a mão, ou coisas do tipo", contou ao Sunday Times.

Ela também contou sobre a boa impressão que causou nas amigas mais conhecidas de sua irmã mais velha: "A Dakota é amiga de Katy Perry e Kristen Stewart é uma das melhores amigas da minha irmã. Ela era uma das pessoas com quem eu não tinha permissão de sair".

"Honestamente, acredito que tive uma boa infância. Eu não iria querer fazer algo diferente. Eu pensei e é ótimo saber que é isso o que eu quero fazer pelo resto da minha vida. E eu sou tão jovem!", completou, fazendo referência ao seu trabalho como atriz.