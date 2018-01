Elizabeth II revela que a princesa Charlotte ‘manda’ em George

A rainha Elizabeth II revelou que a princesa Charlotte 'manda' no príncipe George, seu irmão mais velho Foto: Kay Nietfeld/Reuters

A rainha Elizabeth II revelou em evento realizado na Sandringham House no último domingo, 14, que a princesa Charlotte, filha mais nova do príncipe William com Kate Middleton, é quem manda no seu irmão mais velho, o príncipe George.

Entregando um prêmio por um projeto escolar que Emily Clay, 10, desenvolveu, a rainha do Reino Unido perguntou se ela cuidava da sua irmã mais nova, que tem seis anos. A mãe dela, Ellen, disse que na verdade o contrário é que acontecia. “Também é assim com Charlotte e George”, respondeu Elizabeth, de acordo com a People.

No último dia 8 de janeiro, Charlotte começou seus estudos na Willcocks Nursery School, creche em Londres próxima ao Kensington Palace, residência oficial do duque e da duquesa de Cambridge. A mensalidade é de cerca de R$ 3,3 mil.