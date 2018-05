Elisabeth Moss: 'Há diretoras mulheres em Hollywood, mas elas não são contratadas'

Elisabeth Moss. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Em entrevista a uma série documental do National Geographic com Katie Couric, Elisabeth Moss, estrela e uma das produtoras executivas de The Handmaid's Tale, falou sobre o sexismo na indústria cinematográfica.

Questionada por que há tão poucas diretoras mulheres na indústria, a atriz disse que "há sim diretoras em Hollywood", mas que elas "não estão sendo contratadas pelas pessoas no comando", de acordo com a Variety.

"Eu não sei por qual motivo, exceto pelo sexismo. É idiota. Há opções tão boas por aí", disse Elisabeth, acrescentando que é importante ter mulheres atrás das câmeras porque "há uma sensibilidade que as mulheres têm que é diferente. As mulheres sabem que elas não são apenas fortes, ou apenas vulneráveis, apenas atrativas ou não atrativas. Nós somos muitas coisas ao mesmo tempo e nós somos capazes de ver essas complexidades".

A atriz ainda ressaltou que acha importante ser uma das produtoras executivas de The Handmaid's Tale porque ela não queria se envolver em algo que estaria usando seu rosto e seu nome e todo o seu trabalho duro "e não ter nenhuma propriedade sobre isso".