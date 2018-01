Eleven de 'Stranger things' diz que reagiu mal ao beijo na série

Millie Bobby Brown, famosa pelo papel de Eleven na série americana Stranger Things, disse em entrevista que que sentiu mal depois de dizer que "beijar é uma droga", sobre a cena gravada com o colega Finn Wolfard. A atriz, que hoje tem 12 anos, é a capa de novembro da revista americana Interview.

"Afinal, é só atuação, e é algo que você tem que fazer, e eu faria qualquer coisa pela série. Eu cortei meu cabelo, eu beijei Finn. Foi estranho. Foi o meu primeiro beijo, então foi um pouco esquisito. Mas, depois que fiz, pensei 'faz sentido para a história'", contou Millie à Interview.

A entrevista foi feita por Maddie Ziegler, a jovem dançarina nos clipes da cantora Sia. Elas viraram amigas depois de se conhecerem no camarim do programa de TV Sou you think you can dance, em que Maddie é jurada. Na entrevista, Millie disse que é fã da amiga desde os sete anos.

Na conversa pelo telefone, a atriz comentou as fantasias de Halloween que imitam a personagem Eleven. "É bastante gratificante, e tão estranho quanto Stranger Things. É legal ver o que diferentes pessoas pensam da personagem."