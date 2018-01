Elettra Lamborghini é internada por estresse

Espanhola fez 'intercâmbio' para o Big Brother Brasil 17 Foto: Globo/Paulo Belote

Elettra Lamborghini, ex-participante do Grand Hermano VIP e 'intercambista' do Big Brother Brasil 17, foi internada no hospital nessa quarta-feira, 12. Em seu Twitter, ela postou uma foto com um acesso no braço e escreveu que o estresse passou da conta.

Em resposta ao tuíte, fãs espanhóis e brasileiros desejaram melhor à Elettra. Ela fez parte de um 'intercâmbio' realizado entre o Big Brother Brasil e a versão espanhola do programa, o Gran Hermano. Em 'troca', os gêmeos Antônio e Manoel foram participar do programa do outro lado do oceano. A participante já era conhecida de parte do público brasileiro por conta de sua participação no reality Super Shore, exibido pela MTV.

A participante foi eliminada do programa espanhol na semana passada e já está em Geordie Shore, um reality show inglês.