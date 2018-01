Ele voltou: Ed Sheeran lança dois novos singles

Ed Sheeran lança dois novos singles. Foto: Reprodução

Depois de dois anos sem lançamentos, Ed Sheeran está de volta não com uma, mas duas músicas novas. Nesta sexta-feira, 6, ele disponibilizou os singles Castle On The Hills e Shape For You.

As músicas vão fazer parte de seu novo álbum, o Division, que deve ser lançado nos próximos meses. O título deste álbum segue o padrão de álbuns anteriores, todos com nomes de operações matemáticas. Em 2011, foi lançado o álbum '+' e, em 2014, o 'X.

Ouça abaixo as músicas novas:

Nas redes sociais, os fãs se mostraram animados com os lançamentos.

ed sheeran eu escolhi te amar — eduarda ÷ (@royalsmargot) 6 de janeiro de 2017

Vocês já agradeceram pela existência Ed Sheeran hoje? ♥pic.twitter.com/NZJKouyHUV — Hellyn (@Hey_Hellyn) 6 de janeiro de 2017