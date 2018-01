'Ele não vê a menina há 2 anos' , diz ex de genro de Silvio Santos

Silvio Santos e seu genro Foto: Silvana Garzaro / Estadão | Arquivo

Ana Arraes, mãe da filha de Kleiton Pedroso de Abreu, genro de Silvio Santos que enfrenta problemas na Justiça por conta de pensão alimentícia, publicou um vídeo em seu Facebook dando seu lado sobre a situação nesta quarta-feira, 6.

No vídeo, ela afirma que não é a primeira vez que Kleiton é preso na vida, e também conta que ficaram juntos por um mês há cerca de cinco anos.

"O que faz uma pessoa largar tudo, largar uma filha e usar a mídia a favor dele. Ele vai em programas de televisão falar que é um pai presente, amoroso, o que é uma mentira. Ele não vê a menina tem dois anos. Nunca ligou no Natal, nunca ligou no aniversário e não faz realmente questão dela. Fico triste porque é uma coisa que não precisaria chegar a esse ponto. Fiz esse vídeo para que ele pense no que ele tá fazendo", disse.

"Ela te ama. Sempre fala de você. Ela fica esperando o pai ir na escola buscá-la. 'Ah, meu pai apareceu na TV muito velho', porque sua própria família mostra o que tento suprir de falta, sua família faz questão de mostrar e quem sofre sou eu. Mas não tem problema, porque um dia ela vai olhar pra trás e ver tudo que fiz por ela. E você fica com seu dinheiro, com sua esposa, com sua vida mascarada, sua mentira, porque minha filha não precisa passar por esse constrangimento em rede nacional. Você é uma pessoa suja, sem caráter e acho que não ama nem a ti mesmo", finalizou.

Nesta quarta-feira, um dia após a prisão e liberação de Kleiton, Silvia Abravanel publicou um vídeo em seu Instagram comemorando as bodas de flores e frutas com o marido, além de uma foto em homenagem aos seus quatro anos de casamento.

O E+ tentou contatar Kleiton, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta matéria.

Assista o vídeo completo abaixo:

Ocasião em que Kleiton apareceu mais 'velho' na TV, citada por Ana: