'Ele não representa ameaça a ninguém', diz Caio Blat sobre José Mayer

O ator Caio Blat deu uma declaração controversa a respeito do caso de assédio praticado pelo ator José Mayer.

Em entrevista ao site Glamurama, afirmou: "Não estou sabendo dessa decisão de afastá-lo. Mas não acho certa". "José Mayer é uma pessoa que a gente conhece. A declaração que ele deu hoje foi brilhante. A forma como ele se colocou foi perfeita. Ele não representa ameaça a ninguém. Fez uma brincadeira fora de tom, e na presença de outras pessoas. Não houve intimidação".

O repórter questionou Caio: "E se fosse com a sua mulher?". O ator respondeu: "A Maria passa por isso diversas vezes, me conta. Ainda faz parte da nossa cultura. [...] Existe essa tomada de consciência e a mobilização de hoje foi importante. [...] A campanha foi muito legal, todo mundo se engajando. Existe essa questão de outras gerações".

Caio se refere à atriz Maria Ribeiro, com quem é casado. Ela havia publicado postagens demonstrando apoio à campanha #ChegaDeAssédio, e, após a repercussão da fala de Caio, postou um tuíte se posicionando novamente contra qualquer forma de assédio.

Pra todo mundo q ta perguntando no twitter e no insta: to cem por cento ao lado da Su - minha amiga corajosa - e das minas. #chegadeassédio — maria a ribeiro (@mariaribeirob) 5 de abril de 2017

A atriz Marcella Rica, que interpretou a personagem Jéssica em A Lei do Amor, foi outra que demonstrou apoio à posição de Mayer.

Após publicar a hashtag #ChegaDeAssédio, ela postou um texto comentando o ocorrido: "Figuei muito triste quando soube de tudo, mas hoje, lendo a carta do Zé e vendo toda essa manifestação latente, com tanta gente lutando por algo tão importante e fundamental, eu achei bonito. Não o que aconteceu, claro! Sou do time 'Mexeu com uma, mexeu com todas', mas o ato de reconhecer e buscar essa mudança. [...] Obrigado Su [figurinista assediada], pela coragem. E obrigada Zé, pela carta".

