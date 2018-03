'Ele é um ser humano do bem', diz Simone sobre Lucas, do 'BBB'

Cantora Simone e ex-BBB Lucas Fernandes Foto: Instagram / @fernandeslucas

A cantora Simone, da dupla com a irmã Simaria, já havia conhecido Lucas Fernandes pela televisão, quando ele participou da 18ª edição do Big Brother Brasil. Agora, ela conheceu o rapaz pessoalmente e o defendeu na polêmica na qual se envolveu com sua noiva, na ocasião (o casal rompeu após a eliminação de Lucas do reality).

"Hoje nos encontramos com o Lucas e ouvimos um pouco da história de vida dele", contou Simone em um vídeo no Instagram. Ela encontrou com o ex-BBB em um culto na casa de amigos em comum e se impressionou com a personalidade do rapaz. "O que mais me chamou a atenção é o coração dele".

Lucas foi o quinto eliminado do reality show. Ele ficou com reputação negativa entre os telespectadores ao se tornar muito íntimo de Jéssica Mueller, outra participante, apesar de estar noivo.

A cantora já havia comentado a polêmica em fevereiro. Apesar de não tirar a culpa de Lucas, disse que Jéssica deveria "levar uma surra para aprender a respeitar homem casado".

Agora, ao conhecê-lo pessoalmente, Simone defendeu que o cearense deve ser perdoado. "Ele é um ser humano do bem e que errou como todo mundo erra, mas não é por isso que ele deve ser abandonado, xingado, maltratado". E completou sua avaliação: "Ele errou mas reconheceu o erro".