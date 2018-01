'Ela me acorda dando beijo e dizendo: 'mamãe, o sol nasceu!', conta Giovanna Ewbank sobre Titi

Giovanna Ewbank Foto: Instagram / @gio_ewbank

A atriz Giovanna Ewbank falou a respeito da relação com a filha Titi e em entrevista à revista Cosmopolitan.

"Ela me acorda dando beijo e dizendo: 'Mamãe, mamãe, o sol nasceu!'. Nunca gostei de acordar cedo, sempre fui daquelas que levantam às 10, 11 horas da manhã. E hoje pulo da cama às oito feliz da vida", afirma, sobre o tipo de mudança que a pequena trouxe em sua vida.

Giovanna também contou mais sobre a forma como a maternidade a surpreendeu positivamente: "Foi uma coisa muito louca porque não pensava em ter filhos tão cedo, e quando aconteceu foi incrível porque já estava preparada. Acho que com todas as mães é assim. No momento em que acontece é impressionante como você se transforma e apenas é".

Sobre sua vida pessoal, revelou ter uma personalidade bastante controladora: "É o meu pior defeito! Sou muito certinha, quero controlar todo mundo: meus amigos, minha família, a programação do dia. Quero que tudo seja do jeito que a gente combinou, senão fico irritada".

