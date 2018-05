'Ela está maravilhosa', disse Harry, segundo estilista do vestido de Meghan

O casal escolheu looks coordenados. Ela, com vestido midi Stella McCartney amarelo mostarda e chapéu do mesmo tom, e ele surgiu com terno cinza claro, gravata e lenço com detalhe amarelo. Pela etiqueta, os homens devem vestir uniformes oficiais, casacas ou trajes de passeio, como esse que Clooney escolheu

Foto: LAUREN HURLEY/Pool via REUTERS