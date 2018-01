Eduardo Sterblitch vira apresentador de talk-show no 'Conversa com Bial'

Pedro Bial conversa com Eduardo Sterblitch e Dedé Santana Foto: Ramón Vasconcelos/Globo

O ‘Conversa com Bial’ desta terça-feira, 24, exibe o encontro do apresentador com os humoristas Eduardo Sterblitch e Dedé Santana. Ao revelar que sempre quis ter um talk-show, Sterblitch ganha a oportunidade de realizar o sonho. Um rapaz da plateia passa a ser o entrevistado, responde a perguntas bem-humoradas e termina a participação sem camisa.

Em outro ponto alto da edição, Sterblitch dá uma palinha do que os espectadores viram no ‘Popstar’, programa do qual participou como cantor. Músicas da Xuxa e do grupo Raça Negra estão no repertório escolhido para a plateia de Pedro Bial.