Edson Celulari se emociona ao relembrar luta contra câncer: 'É enfrentar ou enfrentar'

Edson Celulari foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin em junho de 2016. Foto: Globo/João Miguel Junior

Edson Celulari foi um dos convidados do Domingão do Faustão do último domingo, 16, e se emocionou ao falar sobre sua luta contra o câncer. Em junho de 2016, o ator foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin.

"Você de repente se vê diante de uma doença que é tão grave e pensa: ‘Será que chegou a minha vez? Será que é agora?’. E aí você vê uma possibilidade quase que inexistente, impossível, uma montanha muito grande que eu não vou conseguir ultrapassar... Mas acho que não tem opção. É enfrentar ou enfrentar", disse o ator.

Celulari foi surpreendido pelos filhos, Sophia e Enzo, que também relembraram como foi receber a notícia sobre a doença do pai e como foi o tratamento. Questionada sobre um momento marcante do tratamento, Sophia disse: "Eu acho que não teve um momento específico, foi durante a fase de tratamento inteiro, a gente se uniu muito como família, mais ainda do que já era. Isso marcou muito, não só pelo fato de ser algo marcante na vida de qualquer um, mas também por como a gente está vivendo hoje em dia, a gente está vivendo de um jeito muito melhor".

Já Enzo destacou o otimismo do pai: "Ele sempre foi assim: 'Eu vou enfrentar da melhor forma possível, sempre erguendo a cabeça', e demonstrando para a gente que ele estava forte, que ele estava ali para lutar. Dito e feito, determinação tão grande que ele conseguiu chegar no final com tanta vitória".

Em novembro, o ator anunciou, em suas redes sociais, que estava curado do câncer. "Graça recebida. Graça agradecida", disse ele na época.