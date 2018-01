Ed Westwick chegou ao Brasil e a internet não sabe lidar com a visita

. Foto: Reprodução/ Instagram

Ed Westwick, conhecido especialmente por interpretar o personagem Chuck Bass em Gossip Girl, chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 15. Ele está no País para um evento da John John e as fãs não estão lidando bem - tão perto, porém tão longe.

Alguns admiradores foram até o Aeroporto Internacional de Guarulhos para tentar uma selfie com o ator, mas, pelas fotos, ele não parece ter dado muita atenção, além de ter sido escoltado por seguranças. Desde que pisou em solo brasileiro, Westwick está entre os assuntos mais comentados no Twitter e já está no Moments.

Pelas redes sociais, os fãs estão combinando de ir ao hotel do ator e tentar entrar na loja da John John na Oscar Freire, onde ele estará na noite de quarta-feira.

Vendo as fotos dele chegando e pensando q podia ter ido no aeroporto... se n morasse no RJ#WelcomeToBrazilEdWestwick pic.twitter.com/knHCw7Piuv — Junnie (@kapoperadosbang) 15 de fevereiro de 2017