Ed Sheeran sofre acidente de bicicleta em Londres

Ed Sheeran se acidentou enquanto pedalava em Londres, na Inglaterra. Foto: REUTERS/Christian Charisius

Na manhã desta segunda-feira, 16, Ed Sheeran sofreu um acidente de bicicleta em Londres e teve de ser levado ao hospital.

De acordo com a rádio Nova 100, o cantor quebrou o braço, mas está bem. Em seu perfil do Instagram, Sheeran publicou uma foto mostrando o braço engessado e, na legenda, disse que isso pode alterar as datas de algumas apresentações que faria em breve.

"Eu sofri um acidente de bicicleta e agora estou esperando aconselhamento médico, e isso pode afetar alguns dos meus shows que estão por vir. Por favor, fiquem ligados para mais informações. Beijos", disse o cantor na legenda.

Sheeran vai começar uma turnê na Ásia no dia 22 de outubro, com shows no Japão, Coreia do Norte, Hong Kong e Cingapura.