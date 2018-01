Ed Sheeran realiza sonho de fã com doença rara

Ed Sheeran realiza sonho de fã com doença degenarativa. Foto: REUTERS/Toby Melville

No último final de semana, Ed Sheeran fez um show em Manchester, na Inglaterra, e aproveitou sua passagem pela cidade para realizar o sonho de um fã. O pequeno Ollie Caroll tem seis anos e tem doença de Batten, uma patologia neurodegenarativa rara que causa perda progressiva da fala, visão e capacidade motora.

Porém, antes de perder a capacidade de fala, o menino costumava cantar muitas músicas de seu ídolo, Ed Sheeran. Por isso, um dos maiores sonhos de Ollie era conhecer o cantor, e a família da criança fez uma campanha online para conseguir realizar isso.

"Desde que Ollie era pequenininho, ele cantava e dançava músicas de Ed Sheeran ao redor da casa e sempre que estávamos no carro. Ollie não consegue mais cantar, a doença da Batten tirou essa capacidade dele. Mas ele ainda ouve Ed Sheeran o tempo todo... Seria incrível se pudéssemos marcar como 'feito' esse ponto da lista de desejos de Ollie", escreveu a família na página da campanha no Facebook.

A campanha nas redes sociais chegou até o cantor, que convidou a família a comparecer em um de seus shows. O encontro foi registrado com diversas fotos, compartilhadas no Facebook.

"Assim que Ed entrou na sala e falou, os olhos de Ollie brilharam e um sorriso apareceu em seu rosto. Ed passou o tempo todo com Ollie e deu um grande abraço. Ed é um dos caras mais amáveis que já conhecemos, ele nos pediu para explicar a doença de Batten e o projeto Ollie's Army (nome da página do menino no Facebook). Ele ficou realmente tocado com a nossa trajetória", escreveu a família na legenda de uma das fotos.

Confira mais imagens do emocionante encontro: